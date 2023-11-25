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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 13.haftasında, yarın oynanacak olan Ahlatcı Çorum FK-Altay maçı, iki takım arasındaki beşinci karşılaşma olarak kayıtlara geçecek. Bundan önce oynanan 4 maçta İzmir temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay’la sadece 2016-2017 Sezonunda, 3.Lig’de rakip oldu. 1.Grup’ta mücadele eden iki takım, normal sezonda 2, Play-Off’ta da 2 olmak üzere aynı sezon 4 kez karşılaştı.

İLK MAÇ

BERABERE

İki takım, ilk kez ligin 15.haftasında, Çorum’da karşılaştı. 23 Kasım 2016’da, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maç 1-1 biterken, 10.dakikada Hüsamettin Yener’le 1-0 öne geçen Altay’a karşı Çorum temsilcisinin beraberlik golü 74.dakikada Yakup Alkan’dan geldi.

İKİNCİ MAÇI

ALTAY ALDI

34.haftada, İzmir’de oynanan maçta bu kez öne geçen taraf Ahlatcı Çorum FK oldu. O zamanki adı Çorum Belediyespor olan Ahlatcı Çorum FK, 23.dakikada Akın Karaaslan’ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen, 34’te İhsan Furkan Deniz’le beraberliği sağlayan Altay, 65.dakikada Murat Türkkan’la ikinci golü bulup sahadan 2-1 galip ayrıldı.

PLAY-OFF’TA

OLAYLI

MAÇLAR

Grupta, Sancaktepe normal sezonu 72 puanla şampiyon olarak tamamlayıp 2.Lig’e yükselirken, 64 puanla ikinci olan Altay’la 58 puanla beşinci sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK, play-off yarı finalinde eşleşti.

Yarı finalin ilk maçı 4 Mayıs 2017’de, Çorum’da oynandı. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’ndaki karşılaşmayı 12.dakikada Yakup Alkan, 49.dakikada da Salim Uzun’un golleriyle 2-0 kazanan Çorum temsilcisi, rövanş öncesinde final bileti için büyük avantaj yakalarken, müsabaka sonrası iki takım taraftarları arasında olay çıktı.

FİNAL BİLETİ

ALTAY’IN

Bu maçın rövanşı 8 Mayıs 2017’de, İzmir Atatürk Stadyumu’nda oynandı. Çorum temsilcisinin havaalanına inmesiyle başlayan olaylar, ertesi gün karşılaşma esnasında da devam etti. Son derece gergin bir atmosferde oynanan maçta ilk yarı 0-0 biterken, ikinci yarıya golle başlayan Altay, 46.dakikada Ferdi Coşkun’un golüyle 1-0 öne geçti. Bu skor Çorum FK’yı finalist yapacakken, 90.dakikada İhsan Furkan Deniz ile farkı ikiye çıkartan Altay, maçı uzatmalara götürmeyi başardı.

Çorum temsilcisi, 98.dakikada Yakup Kayış’ın kendi kalesine attığı golle 3-0 geriye düşerken, 120+2.dakikada İbrahim Akın’la bir gol daha bulan Altay sahadan 4-0 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

ALTAY

2.LİG’DE

Yarı finalde Ahlatcı Çorum FK’yı eleyen Altay, finalde Kocaelispor’la eşleşti. Antalya’da oynanan ve normal süresi ile uzatmaları 1-1 biten maçta Kocaelispor’a penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayan Altay play-off şampiyonu olarak 2.Lig’e yükseldi.