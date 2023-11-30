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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak maçta Alper Akarsu’nun yardımcılıklarını Antalya bölgesinden Serhat Sağır ile Diyarbakır bölgesinden Emre Doğu yapacak. Saat 20.00’de başlayacak maçta Konya bölgesinden Ramazan Doğan da dördüncü hakem olarak görev alacak.

Orta hakem Alper Akarsu, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın ikinci kez maçını yönetecek. 28 yaşındaki Akarsu, kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon 22 Ekim’de, sahasında lider Eyüpspor’a 3-2 yenildiği maçta düdük çalmıştı.

Akarsu, Adanaspor’un ise tamamı 1.Lig’de olmak üzere 3 maçını yönetti. Turuncu-beyazlı ekip bu maçlarda evinde Menemen FK’yı 6-2, Erzurumspor’u ise 1-0 yenerken, deplasmanda Boluspor’a 1-0 kaybetti.