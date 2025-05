AK Parti İl Başkanı Alar, Türkiye’nin kararlılıkla sürdürdüğü mücadelenin, milli birlik ve toplumsal dayanışmayla tarihi bir başarıya dönüştüğünü vurguladı.

Yakup Alar, PKK’nın fesih kararıyla birlikte Türkiye’nin terörle mücadelesinde yeni bir döneme girdiğini vurguladı. “Terörsüz Türkiye artık bir temenni değil, somut bir sürecin başlangıcıdır” diyen Yakup Alar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı ve milletin birlik ruhunun bu tarihi adımı mümkün kıldığını belirtti.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Alar şu görüşlere yer verdi: “Türkiye Yüzyılı'nın mührü dünyaya vurulurken, milletimizin büyük hedeflerinden biri olan Terörsüz Türkiye artık temenniden çıkıp somut bir sürecin eşiğine gelmiştir. Yıllardır süren mücadele, kararlılık ve birlik beraberlik ruhu, bu tarihi adımı mümkün kılan en büyük güç olmuştur. Türkiye, fesih ve silah bırakma kararı ile, vesayet odaklarının dayatmalarını kırarak, millet iradesinin üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamıştır. Bu süreç, yalnızca güvenlik politikaları açısından değil, toplumsal birlik ve demokratik ilerleyiş açısından da bir dönüm noktasıdır. Artık, terörden arındırılmış bir geleceğe doğru adım atmanın tam zamanı!

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sarsılmaz iradesi ve Devlet Bahçeli’nin milli duruşu, milletimizin engin feraseti ile birleşerek toplumsal bir dayanışma ruhunu doğurmuştur. Bu birliktelik, teröre karşı topyekûn bir mücadele anlayışıyla şekillenmiş ve milli duruş kavramı gerçek anlamını bulmuştur. Türkiye, artık sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte terörün her türlü formuna karşı dik duruş sergileyen bir ülke konumundadır. Bu tarihi sürecin başarıyla hayata geçirilmesi için, milli birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirmeli; toplumsal dayanışmayı her alanda pekiştirmeliyiz.

Güçlü Türkiye, ancak huzur ve güvenlik içinde daha büyük hedeflere ulaşabilir. Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşlarından biri olan Terörsüz Türkiye artık hayal değil, somut bir gerçeklik haline gelmektedir. Bu süreç, her bireyin ortak sorumluluğu ve katkısıyla başarıya ulaşacaktır. Gelecek artık bizlerin ellerinde! Güçlü, bağımsız ve terörden arındırılmış bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz”

