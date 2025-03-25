Saraçhane’de önceki gün yaşanan küfür olayı sonrası bir paylaşımda bulunan Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bizim özgürlüğümüz bir başkasının özgürlük alanına kadardır” vurgusu yaptı.

Tahtasız paylaşımında şu görüşlere yer verdi: “Anayasa'nın 34'ncü maddesi gereğince toplantı ve gösteri yürüyüşümüzü elbette kullanacağız. Halkımızın Anayasal haklarına karşı devletimiz de üzerine düşeni yapmalıdır.

Demokratik haklarımızı kullanırken başkasının özgürlüğüne, ailesine ve özeline asla müdahale etmeyeceğiz. Küfürden, şiddetten, polisimize yönelik saldırılardan uzak duracağız. Alanı provoke etmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Bizim arayışımız hak, hukuk, adalet. Bizim mücadelemiz demokrasi.

Mustafa Kemal'in evlatları her zaman, her yerde kendine yakışanı yapacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri meydanlarda yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimizi ve gençlerimizi içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Editör: NURDAN AKBAŞ