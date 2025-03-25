Mustafa Alagöz konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saraçhane’de Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine edilen aşağılık hakaretleri şiddetle kınıyorum.Bu hakaretleri eden şeref yoksunu hadsizler ve onları sahaya süren kirli odaklar bilmelidir ki, milletimizin sabrını sınayanlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir!” görüşüne yer verdi.

Mustafa Alagöz, “Bu kepazeliğe göz yumanlar, teşvik edenler ve perde arkasında plan yapanlar şunu iyi bilsin: Milletimiz, iradesine ve değerlerine uzanan hiçbir şeyi karşılıksız bırakmaz! Adalet önünde de, milletin vicdanında da bu alçaklar hak ettikleri karşılığı bulacaktır!” ifadelerini de kullandı.

Editör: RIFAT KARA