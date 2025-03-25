İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de sürerken, geceye küfür polemiği damgasını vurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yapılan paylaşımda “Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır” dedi.

Bakan Yerlikaya bu kapsamda 43 kişinin gözaltına alındığını ve diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKParti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içeren sözlere tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Erdoğan'ın annesine ve ailesine küfür edilmesine X hesabından tepki gösterdi.

"O KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM" yazan Özgür Özel "Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir" dedi.

"Protesto ile hakaretin birbirine karıştırılmasının kabul edilemeyeğini belirten Özel "Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca "Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!" çağrısı yaptı.

Editör: Haber Merkezi