Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi (TEKNOKENT A.Ş ) olağan genel kurulu yapıldı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nin yüzde 70, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nün yüzde 10, Çorum Ticaret Sanayi Odası’nın yüzde 19 ve Çorum İl Özel İdaresi’nin yüzde 1ortaklığı ile kurulu bulunan TEKNOKENT A.Ş. genel kurulu önceki gün HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk yönetiminde toplandı.

Hitit Üniversitesi’nde gerçekleştirilen genel kurulda teknoloji ve yenilikçilik alanında tecrübeli bir isim olan TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, TEKNOKENT A.Ş. Başkan Yardımcısı olarak seçildi.



Genel Kurul toplantısında TEKNOKENT Yönetim Kurulu için yeni atamalar da gerçekleştirildi. Başaranhıncal’ın Başkan Yardımcısı olarak seçildiği genel kurulda İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi Hayri Şamlı da Yönetim Kurulu üyeliklerine getirildi.

Bu yeni atamaların ilimizin teknoloji ve inovasyon ekosistemine katkı sağlama potansiyelini daha da artıracağı belirtildi.

Başaranhıncal yaptığı açıklamada, Çorum TEKNOKENT’in teknoloji ve yenilikçilik alanında ulusal ve uluslararası arenada daha etkin bir rol almayı hedeflediğini belirtti. Çetin Başaranhıncal, “Amacımız Çorum'u bir bilim ve teknoloji merkezi olarak konumlandırmak. Yeni projeler ve iş birlikleri ile Teknokent'imizi daha da ileriye taşıyacağız” dedi.