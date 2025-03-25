Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşmayı bekliyor.

Teklif TBMM'de görüşülemediği için Ramazan Bayramı ikramiyesi iki seferde ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), teklifin yasalaşmasının gecikmesi üzerine 3 bin liralık kısmın 24 Mart Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılması yönünde karar aldı.

Buna göre, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak. Yasa çıktıktan sonra da kalan tutar ödenecek.

1000 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Kanun teklifinin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kalan 1.000 TL'lik emekli ikramiyesi fark ödemesi en kısa sürede hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Teklif bu hafta perşembe gününe kadar TBMM’de kabul edilmezse farkların ödenmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerini duyurdu.

Buna göre emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri 24 Mart Pazartesi günü itibarıyla başladı.

3 bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günlerine göre belirlendi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Buna göre;

Maaş ödeme günü 17, 18, 19 olanlar 24 Mart'ta,

Maaş ödeme günü 20, 21, 22 olanlar 25 Mart'ta,

Maaş ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlar 26 Mart'ta ikramiyelerini alacak.

BAĞ-KUR kapsamında emekli aylığı, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi 27 Mart Perşembe günü ödenecek.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart Cuma günü bayram ikramiyelerini alacak.

DUL VE YETİMLERE ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Emekli aylığı alanlara bu hafta 3 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ise geçen yıl Kurban Bayramında olduğu gibi hisseleri oranında ikramiye ödenecek. Hissesi yüzde 50 oranında olan dul ve yetim aylığı alanlara 1.500 TL, yüzde 25 oranında olanlara 750 TL ikramiye verilecek.

Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan dul eşe yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Hissesi yüzde 75 oranındaki kişilere bu hafta 2.250 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik oranlarına göre ödeme yapılıyor. İş göremezlik oranı yüzde 30 olanlara 900 TL, yüzde 40 olanlara 1.200 TL ikramiye verilecek.