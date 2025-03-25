EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 31 Aralık 2024 yerine 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldığını duyurmuştu. Bakanlık verilerine göre, hâlâ yaklaşık 2 milyon kişi eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri başvurularını son dakikaya bırakmamaları konusunda uyararak, işlemlerini bir an önce tamamlamaları gerektiğini vurguluyor.

ESKİ EHLİYETLE TRAFİĞE ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

31 Temmuz 2025 tarihine kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, 1 Ağustos’tan itibaren eski tip ehliyetleriyle trafiğe çıkamayacak. Trafik denetimlerinde eski ehliyetle yakalananlara 18 bin 679 TL para cezası uygulanacak ve ehliyetlerine el konulacak.