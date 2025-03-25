Akaryakıt fiyatlarına son dakika yapılan zamlar ve indirimler araç sahiplerini tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı. Ayrıca motorine 1 lira 42 kuruş, otogaza 53 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Peki, Çorum'da LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 24 Mart 2025 Güncel akaryakıt fiyatları tablosu…

SON DAKİKA BENZİNE ZAM GELDİ, TABLO DEĞİŞTİ

Döviz kurunda yaşanan yüklemiş, benzin fiyatlarına da yansıdı. Benzinin litre fiyatına, 24 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi. Fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı

MOTORİNE VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorinin litre fiyatına 26 Mart Çarşamba günü 1 lira 42 kuruş zam bekleniyor. LPG litre fiyatına ise 27 Mart Perşembe günü 53 kuruş zam bekleniyor.

ÇORUM AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47,96 TL

Motorin litre fiyatı: 46,83 TL

LPG litre fiyatı: 27,93 TL