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Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında Çorum Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleneceği açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ve desteği ile başlatılan ilk Türk kazısı Alacahöyük ören yerinde planlanan etkinlikler yarın büyük bir coşkuyla gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun organizasyonunda yarın (27 Ekim 2023 Cuma) saat 10.00’da Boğazkale-Hattuşa Ören Yeri’nden startı verilecek ve Alaca Höyük Ören Yeri’nde tamamlanacak bisiklet yarışı yapılacak.

Yine yarın saat 10.00’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Cumhuriyet Kupası Satranç Yarışması” ve saat 11.00’de ise “Geleneksel Okçuluk Yarışması” yapılacak. Aynı gün saat 14.30’da Hitit Üniversitesi Müzik Bölümü Çoksesli Korosu Konseri’nin ardından ise saat 15.30’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve HİTÜ işbirliğinde 23-24 Ekim’de yapılan Foto Safari etkinliğinde çekilen fotoğraflardan oluşan “Fotoğraf Sergisi” açılacak.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle düzenlenen yarışmaların finali ve ödül töreni ise saat 14.00’te Çorum Valiliği himayesinde Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Belediyesi’nin destekleri ile İlk Türk Kazı Alanı Alaca Höyük Ören Yeri’nde gerçekleştirilecek. Dereceye girenlere madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada programa destek verenlere teşekkür edilerek tüm Çorum halkı Cumhuriyet’in 100. Yılında etkinliklere davet edildi.