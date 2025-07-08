Alacagücü Spor Kulübü Başkanı Kadir Bayat, Asbaşkan Mustafa Tosuncu ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Koçak ile birlikte Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer’i makamında ziyaret etti.

Alacagücü Spor Kulübü Başkanı Kadir Bayat, Asbaşkan Mustafa Tosuncu ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Koçak ile birlikte Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Alacagücü Spor Kulübü Başkanı Kadir Bayat, Kaymakam Dinçer’e yeni görevinde başarılar dileyerek, “Kendisine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Aynı zamanda kulübümüzün Bölgesel Amatör Lig (BAL) süreci hakkında bilgi verdik. Alacamızı BAL Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek için desteğe ihtiyacımız olduğunu ifade ettik” dedi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı iyi dilekler iletilirken, sporun ilçede daha da gelişmesi adına iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.