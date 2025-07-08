Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleşen günün ilk antrenmanı core egzersizleri, denge ve kuvvet çalışması ile başlarken, daha sonra 2 grup halinde yapılan pas çalışması ile devam etti. Son bölümde rondo çalışmaları yapan Kırmızı-Siyahlılar 3 grupta yapılan dayanıklılık koşuları ile antrenmanı tamamladı.

Akşam gerçekleşen antrenman ise ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra Teknik Direktör Tahsin Tam’ın belirlediği oyuncular arasında 5’e 2 rondo çalışması yapılırken, son bölümde topla serbest oyun oynanarak antrenman tamamlandı.