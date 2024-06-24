BELTAŞ 2.Amatör Küme Play-Off grubunda mücadele eden Alacagücü, son hafta maçları öncesi 1.Amatör Küme'ye yükselmeyi garantilemişti. Sezonun son maçında Mecitözüspor ile karşılaşacak olan Alacagücü rakibinin maça çıkmaması üzerine son haftayı 3-0 hükmen galip kapattı. Mecitözüspor maçının iptal olması üzerine Alacagücü yönetimi Alaca Veteranlar takımı ile özel maç ayarladı.

Pazar günü Alaca İlçe Sahası'nda saat 18.00'de oynanan özel karşılaşma sonunda kupa töreni düzenlendi.

Törene, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Alacagücü Başkanı Kadir Bayat, futbolcular ve futbolcu aileleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Kulüp Başkanı Kadir Bayat, şampiyonluğu hakkederek kazandıklarını söyleyerek futbolcularını tebrik etti. Bayat, kendilerine destek veren herkese de teşekkürlerini iletti.

Bayat'ın konuşmasının ardından Alacagücü'ne kupası teslim edilirken, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan'a forma, kulüp sponsoru Asser İnşaat Sahibi Serdar Arslan'a ise teşekkür plaketi takdim edildi.



Editör: RIFAT KARA