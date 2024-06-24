Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan mahalle spor tesislerinde yaz dönemi spor kurs kayıtları başladı. 24-29 Haziran tarihleri arasında, basvuru.corum.bel.tr internet üzerinden yapılan ön kayıtların ardından kursiyerler kayıt oldukları tesise giderek kesin kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.

Bu yıl Buhara Kültür Merkezi'nde; Çocuk Yüzme (5-16 Yaş), Buz Pateni (7-16 Yaş), Voleybol (7-16 Yaş), Futsal (7-16 Yaş), Basketbol (7-16 Yaş), Badminton ( 7-16 Yaş), Masa Tenisi (5-13 Yaş), Erkek Fıtness (15-17 Yaş), Bayan Fıtness (15-17 Yaş)

Mevlana Spor Salonu'nda; Çocuk Cimnastiği (4-7 Yaş)

Ulukavak Mahalle Spor Tesisi'nde Çocuk Cimnastiği (4-9 Yaş), Judo ( 7-10 Yaş), Güreş (8 -10 Yaş), Erkek Fıtness (15-17 Yaş), Bayan Fıtness (15-17 Yaş)

Kale Mahalle Spor Tesisi'nde; Çocuk Cimnastiği ( 4 - 8 Yaş ), Judo ( 7 - 10 Yaş ), Karate ( 6 - 12 Yaş ), Taekwondo ( 8 - 14 Yaş ), Erkek Fıtness ( 15 - 17 Yaş ), Bayan Fıtness ( 15 - 17 Yaş ),

Ulukavak ve Gülabibey Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nde; Çocuk Yüzme ( 5-16 Yaş ), Yetişkin Erkek ve Bayan branşlarında kurslar açılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çocuklarımızın, gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimi için sporu çok önemsiyoruz. Birbirinden güzel kurslarımızda yavrularımız eğleniyor, öğreniyor ve kendilerini geliştiriyor. Aynı zamanda yaz spor okullarımızda gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı birer birey olmalarını ve ülkemizin geleceğinde etkin rol oynamalarını amaçlıyoruz" dedi.

Editör: HABER MERKEZİ