Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi Konyaspor’dan prensip anlaşmasına vardığı 34 yaşındaki 10 numara Danijel Aleksic’in transferine resmiyet kazandırdı.

Konyaspor’la 30 Haziran 2026’ya kadar olan sözleşmesi geçtiğimiz hafta feshedilen Aleksic, Arca Çorum FK ile 30 Haziran 2027’ye kadar olmak üzere sözleşme imzaladı.

Sırp 10 numaranın transferinin resmiyet kazanması kırmızı-siyahlı taraftarları iyice heyecanlandırırken, şampiyonluk şarkıları artık daha gür bir sesle söylenmeye başlandı.

230 MAÇ 52 GOL

Türkiye’de, 2018’den beri top koşturan Aleksic, Yeni Malatyaspor, Başakşehir FK ve en son Konyaspor’da oynadı. Bu sezon Süper Lig’de 3 karşılaşmada 1 gol atan Sırp 10 numara, Yeni Malatyaspor’da 38 maçta 14 gol, 8 asist, Başakşehir’de 182 maçta 37 gol, 12 asist, Konyaspor’da ise 36 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.