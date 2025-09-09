Çorumlu milli bilardocu Emrah Taç, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 41.Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası’na son 16 turunda veda etti.

13 ülkeden 34 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada, Fransız sporcular Michael Hammen ve Emanuel Nirige ile birlikte B grubunda yer alan Emrah Taç, her sporcunun 56 figür vurduğu müsabakalar sonunda topladığı 231 puanla 16.sırada yer alıp adını son 16’ya yazdırdı.

Taç, çeyrek finale yükselme müsabakasında, bir diğer Türk sporcu, Dünya şampiyonu ve son 16’ya 294 puanla 1.sırada yükselen Hacı Arap Yaman’la eşleşti. Erken final olarak nitelendirilen ve son derece çekişmeli geçen müsabakayı 140-137’lik skorla Hacı Arap Yaman kazanırken, performansıyla göz dolduran Emrah Taç şampiyonaya veda etti.

Öte yandan, şampiyonada Fransız bilardocu Michael Hammen birinci, yine Fransız Kven Tran ikinci olurken, Hacı Arap Yaman ve Fransız Emanuel Nirigie ise üçüncülüğü paylaştılar.