A Milli Futbol takımımız, 2026 FİFA Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci maçında, Konya’da konuk ettiği son Avrupa şampiyonu İspanya’ya 6-0 gibi farklı bir skorla yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşatırken, Çorumlu teknik direktör İsmet Kamak, hezimeti yıllardır çözülemeyen bir sorun, sistem eksikliği ve zihinsel hazırlıksızlık olarak değerlendirdi.

İki takım arasındaki farkı ‘zihniyet ve kültür’ olarak niteleyen İsmet Kamak, büyük rakiplere karşı kazanmanın sadece yetenekle değil, aynı zamanda sağlam bir sistem, mental direnç, disiplin ve köklü bir kültürle mümkün olabileceğinin altını çizdi. Eksikler giderilmezse, aynı sonuçların tekrar edeceği uyarısında da bulunan Kamak, “ders doğru alınırsa, bu yenilgi gelecek için bir fırsat olabilir” dedi.

Kamak’ın 6-0’lık hezimet sonrası değerlendirmesi şöyle:

SİSTEM EKSİKLİĞİ

“Türk sporu uzun yıllardır aynı gerçekle yüzleşiyor. Kritik anlarda, final veya eşik maçlarında fırsatlar elimizden kayıp gidiyor. İspanya karşısında yediğimiz goller, sadece kötü bir günün sonucu değil. Bu, yıllardır çözülemeyen bir sorunun, sistem eksikliği ve zihinsel hazırlıksızlığın göstergesidir. Gerçekle yüzleşmeliyiz.

ZİHNİYET VE KÜLTÜR FARKI

İspanya’da oyuncular değişse bile sistem aynen devam ediyor. Disiplin bozulmuyor. Oyun kimliği ve plan, bireysel farklılıklardan etkilenmiyor. Biz ise hâlâ günü kurtarmaya çalışıyoruz. Büyük maçların baskısını taşımakta zorlanıyoruz. Bu fark sadece teknik veya taktik değil. Bu, zihniyet ve kültür farkıdır.

DERS DOĞRU ALINIRSA GELECEK İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

Bu mağlubiyet bir utanç değil, bir uyarıdır. Türk futbolu artık günü kurtaran çözümlerle ilerleyemez. Büyük rakiplere karşı kazanmak, yalnızca yetenekle değil; sağlam bir sistemle, mental dirençle, disiplinle ve köklü bir kültürle mümkündür. Bu eksikler giderilmezse, aynı sonuçlar tekrar edecek. Artık bahane olmamalı.

Ama ders doğru alınırsa, bu yenilgi gelecek için bir fırsat olabilir. Futbol, sistemi güçlü olana ve hataları minimize edene ödül verir. Türk futbolu, mücadele etmekle yetinemez. Sistemiyle, kültürüyle ve zihniyetiyle hazır olan kazanır.”