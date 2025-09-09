Gündem Van’ın haberine göre, Kulüp üzerine kurulan kirli tezgâhları, içeriden yapılan sabotajları ve yaşanan ekonomik darboğazı sert bir dille ifşa eden Başkan Temel, bazı Vanlıların doğup büyüdükleri takımı icraya verdiğini ifade ederek, “Hangi Vanlı 50 bin TL için Vanspor’u icraya verir” dedi.

Geçmişte kulüpte yöneticilik yapmış bazı isimlerin, takımı içeriden çökertmek için her yolu denediğini öne süren Başkan Erol Temel, "Bu kişiler prim vaadiyle rakip takımları arayıp Vanspor’a karşı oynamalarını teşvik ediyor. Şimdi gelin bunun izahını yapın! Bu mu Vanspor sevgisi? Bu mu Vanlılık?

Avukatları beni tehdit ediyor! Biz takımın borçlarını kapatmaya, transferlerini yapmaya çalışıyoruz. Kulüp icralarla boğuşurken kimse elini taşın altına koymuyor” dedi.

TESİSLERİN TEMELİNİ ATAMIYORUZ

İhale süreci tamamlanmasına rağmen kulüp tesislerinin temelinin bazı firmaların Kamu İhale Kurumu'na (KİK) yaptığı şikayetler nedeniyle bir türlü atılamadığına da vurgu yapan Başkan Temel, “Her şey hazır. Ama biri gelip düğmeye basmamıza bile engel oluyor. Bu şehrin takımına neden bu kadar düşmanlık ediliyor, anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

KONGRE HAZIRLIĞI

Kulübün daha güçlü bir yönetimle yoluna devam etmesi için kongre kararı alacaklarını da belirten Başkan Temel, ulaşım sorunları nedeniyle kongrenin Ankara’da yapılacağını duyurdu.

“Yeni yüzlerle, daha güçlü bir Vanspor için çalışıyoruz. Ama mücadelemiz sadece sahada değil, masada da veriliyor” dedi.

BORÇ ÇOK DESTEK YOK

Sadece bu haftaki Çorum deplasman giderinin 700 bin lira olduğuna dikkat çeken Başkan Temel, “Bu sadece bilet parasıdır. Bir kişi çıkıp destek olmuyor. Bu takım hepimizin! Sahip çıkmak zorundayız.

Vanspor için elimizi değil, bedenimizi taşın altına koyduk. Ama biz sırtımızı dönersek bu takım sahipsiz kalır. Günü kurtaran değil, geleceği inşa eden olmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Başkan Temel, konuşmasının son bölümünde, taraftarları takımlarına destek olmaya çağırdı.