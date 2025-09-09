Modifiyeli otomobil tutkunları AUTOFEST etkinlikleri kapsamında Çorum’un Mecitözü ilçesinde bir araya geldi. Daha önce Çorum merkezde düzenlenen festivalin ikincisi 6-7 Eylül tarihleri arasında Mecitözü Halk Pazarı’nda gerçekleşti.

Etkinliğin organizatörlüğünü Car Club Başkanı Abdullah Aktepe üstlenirken, ana sponsorluğu Yıldırım 19 Otomotiv sahibi Okan Arık yaptı. 40 ilden 800 arabanın katıldığı festivalde sürücüler modifiyeli otomobilleri ile Mecitözülü vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle drift gösterileri ve desibel yarışları izleyenleri büyüledi.

Gösteriler sonunda dereceye giren sürücüler Belediye Başkanı Veli Aylar tarafından kupa ile ödüllendirildi.