İl Genel Meclisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ASKF tarafından ortaklaşa düzenlenen Köylerarası Futbol Turnuvası’nda sona gelindi. 48 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün yarı final heyecanı yaşandı. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan yarı final maçlarında Ovasaray SK, Elma Pınar FK takımını 5-2 yenerek ilk finalist olurken, aynı sahada oynanan diğer maçta ise Boğabağı Köyü takımı Karacaspor takımını 7-1 geçerek ikinci finalist oldu.

FİNAL MAÇI 18 OCAK’TA

Ovasaray SK ile Boğabağı Köyü arasında oynanacak olan final maçı 18 Ocak Pazar günü saat 19.30’da Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak.

Bu karşılaşma öncesi aynı sahada saat 18.00’de ise Elma Pınar FK ile Karacaspor takımları ise üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak.