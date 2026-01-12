Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası B Gençler Güreş Grup Birinciliği 8-10 Ocak tarihleri arasında Karabük’te yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda güreşçinin mücadele ettiği grup birinciliğine Çorumlu güreşçiler damga vurdu. Toplamda 10 madalya kazanan Çorumlu güreşçilerden 45 kiloda Halk Eğitim Merkezi’nden Emirhan Karabıyık, 55 kiloda Şehit Mustafa Solak İmam Hatip Lisesi’nden Yusuf Eren Koçak, 60 kiloda yine Şehit Mustafa Solak İmam Hatip Lisesi’nden Y.Berat Aktaş, 65 kiloda İskilip MTAL’den Hasan Şentürk, 80 kiloda Şehit Mustafa Solak İmam Hatip Lisesi’den Talha Özboyacı birinci olarak altın madalya kazanırken, 51 kiloda İskilip MTAL’den Kağan Karaca, 55 kiloda Şehit Mustafa Solak İmam Hatip Lisesi’nden Abdulhamit Çeker, 71 kiloda Özel Pınar Koleji’nden Osman Efe Yıldırım, 92 kiloda Osmancık Cumhuriyet Lisesi’nden Veysi Yaman ve 110 kiloda Şehit Mustafa Solak İmam Hatip Lisesi’nden Seyit Karakaş ise üçüncü olarak bronz madalya kazanan güreşçiler oldular.

Çorum takımı takımlar sıralamasında da grup şampiyonu olarak yarı finallere adını yazdırdılar.