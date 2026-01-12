Gençlik ve Spor İl Müdrlüğü’nün 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Yıldızlar, Gençler ve Büyükler (kız-erkek) Tekvando İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 20 kulüpten 210 sporcu katılım sağladı.

Tekvando İl Temsilcisi İshak Kepçeci gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şu şekilde;

YILDIZ KIZLAR 29 kilo: 1.Berra Seyis (Mimar Sinanspor), 33 kilo: 1.Nisanur Dölcü (Anka Spor Kulübü), 2.Defne Orhan (Zirve Spor Kulübü), 3.Mervenur Çakıroğlu (ferdi) ve Rana Akkuş (Zirve Spor Kulübü), 37 kilo: 1.Merve Üçok (Atılım Spor Kulübü), 2.Merve Kayalar (ferdi), 3.Nidanur Kocaer (ferdi) ve Azra Ece Akkaya (Gençlikspor), 41 kilo: 1.İzem Bilgiç (Anadolu Yıldızlar SK), 2.Ceylin Naz Karaman (Zirve Spor Kulübü), 3.Ecrin Buğlem Geldi (Zirve Spor Kulübü) ve Sıla Tuana Ergin (Çorum Spor Kulübü), 44 kilo: 1.Ceren Türkoğlu (19 Mayıs Spor Kulübü), 2.Arzum Aksoy (Atılım Spor Kulübü), 3.Merve Tuana Şentürk (Anka Spor Kulübü) ve Elif Ebra Özçiftçi (H.E.Kültürspor), 47 kilo: 1.Bercan Demirel (Zirve Spor Kulübü), 2.Ezgi Sevinçoğlu (Anadolu Spor Kulübü), 3.Ecrin Suna Turp (Dolunay Spor Kulübü) ve Aybüke Dilan (ferdi), 51 kilo: 1.Cemre Satıcı (19 Mayıs Spor Kulübü), 2.A.Hümeyra Gürel (Zirve Spor Kulübü), 3.Zülal Erdoğan (Zirve Spor Kulübü) ve Şura Eker (Gençlikspor), 55 kilo: 1.G.Berra Atan (Zirve Spor Kulübü), 2.Çiğdem Oymen (19 Mayıs Spor Kulübü), 3.Elif Ebrar Keskin (Zirve Spor Kulübü) ve Irmak Fındık (Zirve Spor Kulübü), 59 kilo: 1.Sudenaz Eker (Gençlikspor), 2.Gökçe Kaya (Zirve Spor Kulübü), 3.Yağmur Hardal (Zirve Spor Kulübü), +59 kilo: 1.Ayşegül Keleş (Altın Hamle Spor Kulübü), 2.Rüveyda Türker (Atılım Spor Kulübü), 3.Yağmur Ece Yiğitbaş (Zirve Spor Kulübü) ve Zeynep Uslu (Zirve Spor Kulübü).

YILDIZ ERKEKLER 33 kilo: 1.Musab Yılmaz (Zirve Spor Kulübü), 2. M.Enes Altınkeçe (Albayrak Spor Kulübü), 37 kilo: 1.Enes Yücedağ (Atılım Spor Kulübü), 2.Yusuf Çetin (İl Özel İdarespor), 3.A.Hamdi Özhayta (Zirve Spor Kulübü), 41 kilo: 1.Tuncay Öztürk (Zirve Spor Kulübü), 2.Ensar Yılmaz (Zirve Spor Kulübü), 3.Sadık Erdem Kuşkayası (Öncü Spor Kulübü) ve M.Efe Ardıç (Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü), 45 kilo: 1.M.Akif Yıldız (Öncü Spor Kulübü), 2.Görkem Göçmen (Öncü Spor Kulübü), 49 kilo: 1.Doğukan Tuğra Erzen (Gençlikspor), 2.Yusuf Topçu (Zirve Spor Kulübü), 3.Yusuf Baranoğlu (Atılım Spor Kulübü), +65 kilo: 1.Uygar Çürük (Zirve Spor Kulübü).

GENÇ KIZLAR 44 kilo: 1.Müberra Ünsal (Atılım Spor Kulübü), 2.Eda Şimşek (Atılım Spor Kulübü), 3.Cevriye Naz Karaman (Zirve Spor Kulübü), 46 kilo: 1.H.Kübra Öztürk (İl Özel İdarespor), 2.Gökçe Görkem (Dolunay Spor Kulübü), 3.İlayda Gökmen (ferdi) ve Ecrin Hacer Saltan (Atılım Spor Kulübü), 49 kilo: 1.Kadriye Çeltek (Altın Hamle Spor Kulübü), 2.Yaren Uzun (Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü), 3.Tuğba Çıtak (Çepnispor), 52 kilo: 1.Ayşe Sevda Yanaşma (Albayrak Spor Kulübü), 2.Yağmur Tahtacı (Zirve Spor Kulübü), 55 kilo: 1.Yağmur Keskin (Altın Hamle Spor Kulübü), 2.Neva Angay (Atılım Spor Kulübü), 3.Kübra Bal (Zirve Spor Kulübü) ve Sahra Erdoğan (Big Power Spor Kulübü), 59 kilo: 1.İdil Toprak Bezgin (Mimar Sinanspor), 2.Elanur Armutcu (Atılım Spor Kulübü), 3.Zeynep Karakaş (ferdi) ve Kiraz Rümeysa Karaağaç (Öncü Spor Kulübü), 63 kilo: 1.Duru Berktaş (Gençlikspor), 2.Hazal Havaçoğlu (ferdi), 3.Sinem Ahıskalı (Big Power Spor Kulübü) ve Zeynep Zümra Çakan (Gençlikspor), 68 kilo: 1.Elizan Çavuş (Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü), 2.Serra Ecrin Saçmacı (Atılım Spor Kulübü), 3.Hiranur Gürsel Göçmen (Öncü Spor Kulübü), +68 kilo: 1.Elif Nur Öremiş (Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü).

GENÇ ERKEKLER 45 kilo: 1.Mustafa Eymen Avcıoğlu (Atılım Spor Kulübü), 2.Uğur Bayraklı (Atılım Spor Kulübü), 48 kilo: 1.M.Arslan Gedik (Albayrak Spor Kulübü), 51 kilo: 1.Abdullah Özaydemir (Zirve Spor Kulübü), 55 kilo: 1.Aytekin Seyis (Mimar Sinanspor), 59 kilo: 1.Beytullah Buğra Yetik (Çorum SK), 63 kilo: 1.Semih Erkan (Çorum Gençlikspor), 68 kilo: 1.Poyraz Kasırga (Öncü Spor Kulübü), 2.Yusuf Turan (ferdi), 73 kilo: 1.Tugay Yolal (Öncü Spor Kulübü), 2.Eren Erdem (Zirve Spor Kulübü).

BÜYÜK KADINLAR 46 kilo: 1.İlayda Gökmen (ferdi), 49 kilo: 1.Fatma Gürkan (Forever Tekvando SK), 53 kilo: 1.Kadriye Çeltek (Altın Hamle Spor Kulübü), 57 kilo: 1.Yağmur Koçak (Dolunay Spor Kulübü), 2.Kübra Bal (Zirve Spor Kulübü), 62 kilo: 1.Fatma Nur Yiğit (Forever Tekvando SK), 67 kilo: 1.Zeynep Zümra (Gençlikspor), 2.Irmak Bestamur Balcı ( Öncü Spor Kulübü), 3.Tuğba Karagöz (Anadolu Spor Kulübü), 73 kilo: 1.Berna Sarı (Forever Tekvando SK), 2.İrem Ahıskalı (Anadolu Spor Kulübü), +73 kilo: 1.Zeynep Ecevit (Forever Tekvando SK), 2.Elif Nur Öremiş (Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü), 3.Kübra Karakoyunlu (Forever Tekvando Spor Kulübü).

BÜYÜK ERKEKLER: 58 kilo: 1.B.Buğra Yetik (Çorum SK), 2.A.Eren Tekin (Forever Tekvando SK), 68 kilo: 1.Kuzey Ahmet Doğu (Dolunay Spor Kulübü), 80 kilo: 1.Selim Can Demir (Çorum Belediyespor), +87 kilo: 1.Osman Nuri Türker (Atılım Spor Kulübü)

Sıkletlerinde ve kategorilerinde birinci olan sporcular Çorum’u Türkiye Şampiyonası gruplarında temsil etmeye hak kazandı.