Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 100.yıl Türkiye Büyükler Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası 24-26 Haziran tarihleri arasında Çorum'da yapılacak. Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksi'nde gerçekleşen şampiyonaya 56 erkek, 34 kız olmak üzere toplam 90 sporcu katılım sağladı.

ÇORUM'DAN 4 KIZ

10 ERKEK SPORCU

Bugün Hitit Üniversitesi Spor Kompleksi'nde start alan şampiyonada Çorum'dan 4 kız, 10 erkek sporcu madalya mücadelesi verecek. Kızlarda Çorum Gençlikspor'dan Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek, Asu Ayça Şenyuva ve Yağmur Yeşil mücadele ederken, erkeklerde ise Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nden Metin Bekar, M.Fatih Candan, Arda Kekillioğlu, M.Akif Aktaş, Berat Özdemir, Ali Aşnas Gül, Abdurrahmen Gürbüz ve Yasin Egemen İbiş, Çorum Gençlikspor'dan ise Halil İbrahim Zer ve Ege Bolat Çorum adına madalya mücadelesi verecekler.

Şampiyona yarın oynanacak final maçlarının ardından sona erecek.

Şampiyonada mücadele eden Çorum Belediyespor’lu sporcular birlikte görülüyor...