Alacagücü Spor Kulübü Başkanı Kadir Bayat, bu anlamlı jestle ilgili şunları söyledi:

“Maçlarımızda her zaman yanımızda olan küçük taraftarımıza teşekkür etmek istedik. Onun imza isteğini kırmak istemedik. Futbolcularımız, formalarını imzalayarak ona mutlu bir anı yaşattılar. Alacagücü Spor Kulübü olarak, taraftarımızla olan bağımızı her zaman güçlü tutmayı sürdüreceğiz. Bu anlamlı jest, küçük taraftar için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda kaldı ve Alacagücü’nün samimi ve içten yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi. Taraftarımızın sevgisi ve desteği, sahadaki mücadelemize güç katıyor” dedi.