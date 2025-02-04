Çorum Muay Thai İl Temsilcisi Fahrettin Öztemiz, Muay Thai Karadeniz Bölge Başkanı Şahin Güler, Çorum İl Hakem Komitesi Başkanı Haşim Tepe ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yüksel, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Keskin de hazır bulundu. Görüşmede, bölgedeki Muay Thai sporunun gelişimi, organizasyonlar ve sporcuların ihtiyaçları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin, sporun yaygınlaşmasına katkı sağlaması ve Çorum’un spor alanındaki etkinliğinin artırılması açısından önemli olduğu ifade edildi.

Ziyaretin sonunda, başta Çetin Başaranhıncal olmak üzere tüm katılımcılar, Muay Thai sporunun daha fazla desteklenmesi gerektiği vurgusunu yaptı.