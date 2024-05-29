Akşam saatlerinde kırsal kesimde etkili olan sağanak yağış ilçe merkezinde sele neden oldu. Sağanak yağış nedeniyle caddeler göle dönerken ilçedeki dereler taştı.

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İlçe merkezinden geçen Alaca deresinin taşmasıyla birlikte Denizhan Mahallesi TOKİ evleri civarında yaklaşık 25 evde baskın yaşandı.
Yağışla birlikte Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri de sahaya indi. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan taşkın yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde belediye tarafından Alaca deresinde yapılan temizlik çalışması da daha büyük bir taşkın yaşanmasını önledi.

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Editör: İHA AJANS