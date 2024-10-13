Çorum’un Alaca ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Mesut A.(38) idaresindeki 19 AZ 024 plakalı otomobil, Ankara-Tokat Karayolu Alaca Değirmendere Kavşakta sürücünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Dursun A.(73), Fatma Y.(58) ve Kezban Y.(41) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.