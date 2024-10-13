Çorum’un Alaca ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Mesut A.(38) idaresindeki 19 AZ 024 plakalı otomobil, Ankara-Tokat Karayolu Alaca Değirmendere Kavşakta sürücünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Dursun A.(73), Fatma Y.(58) ve Kezban Y.(41) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK