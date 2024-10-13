Çorum-İskilip Karayolu Osmancık yol ayrımında otomobilin devrildiği kazada olay yerinde hayatını kaybeden Döndü Şahin, Dodurga ilçesi Dikenli Köyü’ne getirildi.

Şahin’in cenazesi Soğukçeşme Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Soğukçeşme mezarlığında toprağa verildi.

Aynı kazada ağır yaralanan Hakkı Yiğit, sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay

Muhittin Y.(43) idaresindeki 19 ADJ 711 plakalı otomobil, Çorum-İskilip Karayolu Osmancık yol ayrımında kontrolden çıkarak tarlaya devrilmiş, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü Şahin (44) olay yerinde hayatını kaybederken, Sürücü ile birlikte Hakkı Y.(80), Narkız Y.(104), Arif Y.(48) ve Zeynep Ş.(9) yaralanmıştı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK