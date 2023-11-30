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İlimiz Alaca İlçesi’nni zengin mutfağındaki yöreye özgü yemekler bir bir tescil edilmeye devam ediyor. Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Belediyesi işbirliğinde yapılan tescil çalışmaları kapsamında ilçede özellikle önemli günlerde konuklara ikram edilen Yarma Aşı ve Alaca Yanıç Böreği de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve beraberindeki heyet Türk Patent ve Marka Kurumu’nda gerçekleştirilen törenle Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Zeki Durak’tan Alaca Yarma Aşı ve Alaca Yanıç Böreği yemekleri için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni aldı.