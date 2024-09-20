Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi tören düzenlendi. Çelenk sunumu ile başlayan törende protokol üyeleri Alaca Şehit ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Programa Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Garnizon Komutanı Yunus Emre İncesu, Alaca Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Törenin ardından İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ziyaret edilirken, daha sonra gaziler protokol üyeleri tarafından evlerinde ziyaret edildi.

Editör: İHA AJANS