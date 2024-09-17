Olay, Alaca ilçesi Eskiyapar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde ekmek pişirilen tandırda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm müştemilatı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, tandırın yanında bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. İş makinelerinin yardımı ile söndürülen yangında tandır kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: İHA AJANS