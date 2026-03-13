AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Alaca Organize Sanayi Bölgesi kurulumu için 1 milyon 536 bin metrekarelik alanın tahsis edildiğini açıkladı.

Alaca’nın kalkınması ve yeni yatırımların ilçeye kazandırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Kaya, Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesiyle birlikte ilçede üretim kapasitesinin artması, yeni iş alanlarının oluşması ve bölge ekonomisinin güçlenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Kaya açıklamasında, “Alaca’mızın ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacak Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 1.536.568,93 metrekare alan, mera vasfından çıkarılarak Alaca Organize Sanayi Bölgesi kurulumu için tahsis edilmiştir. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya teşekkür eden Kaya, Alaca için yeni yatırımlar ve projeler kazandırmak adına çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi