İlçede fırıncılık yapan Tuncay Uysal, "Ekmek yapımında kullanmakta olduğumuz un, doğalgaz ve diğer ürünlerde artış yaşanmasından dolayı ekmek ve pide fiyatlarında zam yaptık. Daha önce 7 liradan satılan 200 gram ekmek, pide, simit ve poğaça ürünlerine 1 TL zam yaparak 8 TL olarak satışa sunduk. Bu zammı yaparken Alaca halkını ezdirmemeye dikkat ettik. Çorum genelinde en son zam yapan Alaca ilçesi oldu. Bazı ilçelerde aynı gramajdaki ekmek 10 liradan satılmaktadır. İlçeler arasında en ucuz ekmek Alaca'da satılmaktaydı" diye konuştu.

İlçede ekmek fırını işleten Uğur Bayrak ise, "Yapılan zam maliyetimizi kurtarmamaktadır. Fırınlarımız doğalgazlı, iş yerlerimiz kira, kullandığımız imalat ürünleri fiyatları uçtu. Biz ekmek fırını olarak yapılan 1 TL zammı kabul etmiyoruz. Bu yapılan zammı protesto etmek amacıyla ekmeğe zam yapmayarak, 7 liradan satışına devam ediyoruz" dedi.