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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl kutlama etkinlikleri ve 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Alaca’daki öğretmenler için bir etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan öğretmenlere başarı belgeleri verildi. Zirve Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programda belge takdimlerini Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve diğer protokol üyeleri gerçekleştirdi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirlerin okunması, müzik dinletisi, tiyatro gösterimi, emekli öğretmenlere belge verilmesi, stajerliği kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.

Program yemek ikramı ile son buldu.