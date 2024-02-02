Emel Ayduğan, binanın tadilatının yapılarak ve yeniden dizayn edilerek içerisinde oyun alanları, sinema, yemek alanları, kafeterya gibi bölümlerin bulunduğu bir alışveriş merkezi haline getirilebileceğini açıklayarak, belediye başkanı seçilmesi halinde bu projeyi hayata geçireceğini söyledi.



İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ayduğan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

AVM VE SANAT SOKAĞI

ALACA İÇİN İHTİYAÇ

“Alaca Belediyesi’nin daha önce hizmet verdiği, sonradan da meslek yüksek okulu olarak kullanılan bina şu an atıl durumda. Belediye Başkanı seçildiğim taktirde bu binayı alışveriş merkezi olarak yeniden dizayn ettirip, gerekli tadilatını da yaptırdıktan sonra ilçe halkımızın kullanımına sunacağım.

Sağlam olmasına rağmen kullanılmayan binayı, içerisinde oyun alanları, sinema, yemek alanları, kafeterya gibi yerler açarak halkın hizmetine sunmak istiyorum. Biliyorum ki halkımız bu tarz ihtiyaçlarını karşılamak için başka yerlere gidiyor. Artık gitmeyip Alaca’mızda kalsınlar diye böyle bir projeyi uygulamak gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda istihdam oluşturalım diye düşünüyorum.

Binanın yan tarafında ise bahçe şeklinde boş bir alan mevcut. Bu alanda da kadınlar için sanat sokağı tarzında bir yer yapabiliriz. Böylelikle kadınlarımız evlerinde yaptıkları el işi ürünleri, ürettikleri gıdaları ve sanatsal becerilerini burada satışa sunabilir. Kadınlarımıza para kazandırma imkanı da sunmuş oluruz.”