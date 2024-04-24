Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar ödül töreni ile sona erdi.



Kutlamalara Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Uğur Gürsoy, Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı ve idare amirleri katıldı.