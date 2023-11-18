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Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Belediyesi tarafından “Alaca Mutfağı’nın 100’ü Yöresel Yemek Yarışması” düzenlendi.



Çorba, anayemek, hamurişi ve tatlı kategorilerindeki yarışma Avni Çelik Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi. Ödüllü yarışmada birincilere çeyrek altın, ikincilere gram altın, üçüncülere ise yarım gram altın verildi. Alaca Halk Eğitim Merkezi (HEM) usta öğreticileri ve kursiyerlerinin de katıldığı yarışmada derece girenlere ödülleri takdim edildi.



Alaca HEM kursiyerlerinden Halife Pak Tatlı kategorisinde 1.lik, Nadiye Sarı Hamur islerinde 2 .lik, Narin Sakmak ana yemek 3.lük, Elif Yurt Hingal 3.lük, Leyla Odabaş Kabak tatlısı 3.lük elde ederken, usta öğreticilerden Nihal Tonbul Tatlıda Sarığı Burma, Elif Akyüz Çorba Mercimekli kesme Aşı, Alaca Ketesi, Melek Arslan Alaca Ketesi, Selma Eerdoğan Alaca cızlağı, Naime Çelik Çerkes Pastası, Kursiyer Suna Gundem Hingal, Didem Seçer Güveçle katılım sağladı.

Yarışmayı Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çaylak, Alaca HEM Müdürü Nihat Haluk Uğraş, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar ilgiyle takip etti.