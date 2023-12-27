2023 yılında başlayan çalışmaların 2024 yılında da devam edeceğini belirten Alaca Belediye Başkanı Şaltu, “Herkesin bildiği gibi burada Alacalının hatırası çok. Yıllarca burada Hıdırellez şenliği yapıldı, kurbanlar kesildi. Restorasyon çalışması bittikten sonra Hüseyin Gazi Türbesi eski ihtişamına kavuşacaktır” diye konuştu.

Hüseyin Gazi Türbesi’nin Anadolu’da bulunan en eski Selçuklu eserlerinden birisi olduğunu belirten Halil İbrahim Şaltu, restorasyon çalışmasının 2024 yılında da devam edeceğini ifade etti. 13. Yüzyılda yapılan bu türbenin, o günden bugüne korunarak geldiğini dile getiren Şaltu, “2023 yılında Alaca Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Çorum Valiliği işbirliğinde Hüseyin Gazi Türbesi’nin restorasyonu başladı. Bu çalışma 2023 yılı için sona erdi ancak 2024 yılında devam edecektir. Şuanda dış duvarları tamamen yenilendi. İmalathanede çalışmalar yapılıyor. Tekke kısmında ise kazı ve restore çalışmaları devam ediyor. Tekke’nin kendi alanına ait bina işleri ve çevre düzenlemeleri 2024 yılında devam edecek. Herkesin bildiği gibi burada Alacalının hatırası çok. Yıllarca burada Hıdırellez şenliği yapıldı, kurbanlar kesildi.

Restorasyon çalışması bittikten sonra Hüseyin Gazi Türbesi eski ihtişamına kavuşacaktır. Bu eserin bugüne kadar gelmesinde emeği olan Kafkas ailesine, Restorasyonda Alaca Belediyesi’ne büyük katkı sağlayan Çorum Valimize, İl Özel İdaresi ve Alaca Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.