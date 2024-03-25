3.Etap TOKİ konutlarının yapımı için eski belediye araç parkı ile beraber yıkılan Sanayi Camii'nin yerine yeni cami yapımı için çalışmalara başlandı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, “Bilindiği üzere 3. Etap TOKİ konutları için Alaca Belediyesi kendi makine parkını ve yanında bulunan cami yerini TOKİ idaresine devretmiş ve yıkım işleri 2022 sonunda yapılmıştı. 6 Şubat 2023 depremi sonrasında TOKİ konutlarının cami ihtiyacı için belediye olarak çalışmalara başlanmış ve uzun uğraşlar sonrasında Sağlık Bakanlığına ait olan arsa belediyemiz adına tahsis edilerek cami yapım işine başlanmıştır. 12 Şubat itibari ile TOKİ Camii için zemin etüt çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından bugün Bismillah diyerek temelimizi attık. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Editör: İHA AJANS