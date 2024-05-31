Hitit Üniversitesi’nde 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte Alaca Avni Çelik MYO’da da mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Şentürk, Alaca Avni Çelik MYO Müdürü Songül Özüm, Alaca Belediye Başkan Vekili Oktay Yelkuvan, öğretim görevlileri, öğrenciler ve ailelerin katıldığı tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Protokol konuşmalarının yapıldığı ve dönemde başarı sıralamasına giren öğrencilere ödüllerinin dağıtıldığı mezuniyet programında öğrenciler kep atarak büyük bir sevinç yaşadı.

Editör: HABER MERKEZİ