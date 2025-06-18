CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, yıllardır Çorum halkına vaat üstüne vaat verildiğini ancak ortada ne ray, ne pist, ne fabrika, ne de kışla olduğunu söyledi.

AK Parti'nin vaatlerini hatırlatan Yılmaz'ın açıklaması şöyle; "Temel hedefimiz Çorum’a havalimanı” dediniz — Ne pist var ne kule! “Ayakkabı köyü 7.500 kişiye istihdam sağlayacak” dediniz — Ne köy var ne iş var!

“Çorum’a Acemi Birliği kurulacak” dediniz — Ne asker var ne tören!

“Bilim ve Teknoloji Merkezi açılıyor” dediniz — Aylar geçti, açılan sadece vaatler oldu!

Ve şimdi de çıkmış, "CHP engelledi ama hızlı trenin temelini attık" diyorsunuz.

Sayın Aşgın, bu halk tabela değil, gerçek hizmet istiyor!

Bu halk temel değil, sonuç istiyor!

Siz yıllardır Çorum halkına yalan söylemekten utanmadınız,

Biz bu yalanları belgeyle, tarihle, manşetle yüzünüze vurmaktan çekinmeyeceğiz!

#ÇorumUnutmaz

#YatırımDeğilYalan

#TemelAtmakDeğilBitirmekÖnemli

#AşgınYanıtVer

#HavalimanıNerede

#AyakkabıKöyüNerede

#AcemiBirliğiNerede

#RayıGörmedenİnanmıyoruz"