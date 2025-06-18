Şazimet Kambur’un bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü, gece 03.00 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.
Merhum Hacı Ali Arı’nın eşi, Gülbeyaz Arıcı, Raife Yiğit, Ergül Basan ve Güngör Arıcı’nın anneleri Şazimet Kambur’un cenazesi 18 Haziran (bugün) Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
Editör: Haber Merkezi