AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, son günlerde bazı mecralarda Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi’ne yönelik ortaya atılan iddialara karşı bir basın açıklaması yaparak, kurumların itibarsızlaştırılmasına yönelik girişimlerin asılsız ve maksatlı olduğunu vurguladı.

Alar, yaptığı açıklamada, kamu yararına hizmet eden bu iki önemli kurumun karalama kampanyalarına maruz bırakıldığını ve bu tür söylemlerin ne gerçeği yansıttığını ne de kamu yararına hizmet ettiğini söyledi.

“KURUMLARIMIZ ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR”

Çorum’un gelişimi ve halkın refahı için belediye ve üniversitenin önemli görevler üstlendiğini belirten Alar, “Çorum Belediyemiz ve ilimizin güzide yükseköğretim kurumu Hitit Üniversitemiz; halkımıza en iyi hizmeti sunmak, eğitimde kaliteyi artırmak ve şehrimizin kalkınmasına katkı sağlamak adına özveriyle çalışmaktadır” dedi.

“İDDİALAR SOMUT BİLGİYE DAYANMIYOR”

İddiaların hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmadığını ifade eden İl Başkanı Alar, bu tür açıklamaların kamuoyunu yanıltma amacı güttüğünü söyleyerek, “Bu kurumlarımızın itibarı, aynı zamanda şehrimizin de itibarıdır. Bu tür ithamlarla aslında dolaylı olarak tüm Çorum halkı hedef alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

“HUKUKUN YANINDAYIZ, YANLIŞLARIN TAKİPÇİSİYİZ”

Alar, resmi kurumlar tarafından konuyla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını hatırlatarak, usul ve yasalara aykırı bir durumun tespiti hâlinde gereğinin yapılacağını, AK Parti olarak da bu sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Alar, resmî açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara temkinli yaklaşılması gerektiğini belirterek, “Tüm hemşehrilerimizi dezenformasyonlara karşı dikkatli olmaya, sadece güvenilir kaynaklara itibar etmeye davet ediyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanlığı olarak kamu kurumlarının hizmetlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Alar, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak açıklamasını tamamladı.

Editör: Haber Merkezi