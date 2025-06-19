Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, hac farizasını yerine getirerek kutsal topraklardan yurda dönen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u ziyaret etti.

Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Yusuf Ahlatcı ve Yılmaz Tunç, hac ibadetinin manevi yönüne dair samimi değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Milletvekili Ahlatcı, “Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’un, İslam’ın beş temel esasından biri olan hac vazifesini ifa ederek yurda dönmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin. Bakanımıza sağlık ve afiyetle nice haclar nasip etmesini temenni ediyorum. Dualarınızın, ülkemiz ve milletimiz için de hayırlara vesile olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hac, Müslümanların birlik ve kardeşlik şuurunun en güçlü şekilde yaşandığı mukaddes bir yolculuktur. Bu mübarek topraklarda milletimiz için de dualar ettik. Hacda edindiğimiz manevi kazanımları, görevimizi ifa ederken rehber edinmeye gayret edeceğiz. Nazik ziyareti ve güzel temennileri için kıymetli milletvekilimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR