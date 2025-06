Yerel siyasetin temsilcilerine çağrı yapan MHP İl Başkanı Çıplak, genel siyasette olduğu gibi yerelde de yapıcı, çözüm odaklı ve halkın menfaatini esas alan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirdi.

Son günlerde yeniden gündeme gelen konuyla ilgili açıklama yapma zarureti doğduğunu ve daha önce bir mühendislik firmasıyla ilgili ortaya çıkan usulsüz uygulamaların, yeni bir gelişmeymiş gibi servis edildiğini ve bu durum üzerinden kişi ve kurumların yıpratılmaya çalışıldığını anlatan Çıplak bu durumun kabul edilemez olduğunu, bu tür yaklaşımların ne kente ne de Çorumlulara bir yararı olmadığını da savundu.

MHP İl Başkanı Çıplak açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Siyasetin sosyal medya üzerinden karşılıklı ithamlarla yürütülmesi, seviyesiz bir zemine çekilmesi ve kişisel hesaplaşmalara dönüşmesi; toplumsal fayda üretmeyen, tamamen gündem saptırıcı ve yorucu bir meşguliyettir.

Gerçeklikten uzak iddialar ve mesnetsiz tartışmalarla şehrimizin saygın kurumlarının yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğimizi buradan açıkça ifade ediyoruz. Şahsi hırsların kamu kurumlarımızın önüne geçmesine, bu kurumların hedef alınarak itibarsızlaştırılmasına kesinlikle karşıyız.

Yerel siyasetin; hizmet, üretim ve çözüm odaklı bir yarış zemini olmasını önemsiyor, siyasetçilerimizin bu anlayış doğrultusunda daha yapıcı ve kalıcı projeler üretmelerini bekliyoruz.

Söz konusu iddialar hakkında Çorum Belediye Başkanlığı ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından daha önce kapsamlı açıklamalar yapılmıştır. Bu nedenle tekrar aynı konu üzerinden polemik yaratmak iyi niyetten uzak bir tavırdır. Bu vesileyle, konunun muhataplarına çağrımız nettir: Ellerinde bilgi, belge veya somut bir dayanak varsa, bunu kamuoyunu meşgul etmek yerine doğrudan adli mercilere iletmeleri en doğru yoldur. Aksi halde bu tarz yaklaşımların hiçbir hukuki ve ahlaki karşılığı yoktur.

Ayrıca; şehrimizin bilimsel ve kültürel gelişiminde önemli rol üstlenen Hitit Üniversitesi, hepimizin ortak değeridir. Son dönemde yaşanan asılsız ve yersiz tartışmaların, üniversitemizin kurumsal itibarını zedelediği, gelişim sürecini sekteye uğrattığı ortadadır. Bu tür girişimlerin Çorum’a hiçbir katkısı olmadığı gibi, aksine şehrimizin marka değerini düşürdüğü açıktır.

MHP olarak, Hitit Üniversitesi başta olmak üzere Çorum’un ortak değerlerine sahip çıkılması gerektiğine inanıyor; bu değerlere zarar verecek her türlü yaklaşımın karşısında duracağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

MHP Çorum Belediyesi Grup Başkanlığı olarak bir kez daha ifade ediyoruz ki; hiçbir usulsüzlüğe göz yummayacak, kimden gelirse gelsin her türlü yanlışın karşısında durmaya devam edeceğiz.

Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve Çorum Belediye Başkanlığı’nın ilgili tüm organlarına olan güvenimiz tamdır. Mevcut gündemde de aynı kararlılıkla, her türlü yanlışa karşı gereğini yapacaklarına yürekten inanıyoruz.”

Editör: Haber Merkezi