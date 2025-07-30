Çorumlu, muay thai (Tayland boksu milli sporcusu, son 3 yılın Süper Lig şampiyonu Abdussamet Uğurlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde devam eden Muay Thai Süper Ligi 4.Etabını hükmen galibiyetle kapatarak final etabına adını yazdırdı.

A Clas 57 kiloda mücadele eden Abdussamet Uğurlu, bu akşam İstanbullu rakibi Buğrahan Coşkun ile karşılaşacaktı. Ancak Coşkun’un kolu kırıldığı için ringe çıkamayacağından Abdussamet Uğurlu hükmen galip sayıldı. Uğurlu, bu galibiyetle adını final etabına yazdırdı.

FİNALDEKİ RAKİP MANİSALI

Ligin final etabı 2-3 Eylül tarihlerinde Adana’da yapılacak olup, Abdussamet Uğurlu, Manisalı sporcu Ömer Taşkın’la Türkiye şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, final bileti alan Uğurlu, 31 Temmuz’da, İstanbullu rakibi Hamza Çağrı Öncel ile özel bir müsabaka yapacak. Karşılaşma, Sport TV ve Kıbrıs Bayrak TV’den naklen yayınlanacak.