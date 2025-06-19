Çorum, dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu iller arasında.

Türkiye'de ölüm sayısı 2023 yılında 526 bin 416 iken 2024 yılında 489 bin 361 oldu. Ölen kişilerin 2024 yılında yüzde 54,8'ini erkekler, yüzde 45,2'sini kadınlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Çorum'da dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin oranı yüzde 41.8 olarak açıklandı.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2024 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin %50,7 ile Çanakkale olduğu görüldü. Bu ili %46,9 ile Karabük, %43,9 ile Balıkesir, %41,8 ile Çorum izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise %26,6 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili %29,9 ile Van, %30,9 ile Kayseri, %31,0 ile Gümüşhane izledi.

KANSERDEN ÖLÜMLERDE ÇORUM EN DÜŞÜK İLLER ARASINDA

Öte yandan iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2024 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin %21,7 ile Ağrı olduğu görüldü. Bu ili %21,4 ile Bingöl, %20,7 ile Ankara, %20,3 ile Van izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise %10,1 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili %10,9 ile Şanlıurfa, %11,0 ile Çorum, %11,4 ile Şırnak izledi.

ÇORUM’DA 2024’DE 4.407 KİŞİ ÖLDÜ

Çorum'da ölüm sayısı 2024 yılında 4 bin 407 oldu. Ölümlerin 1840'ı dolaşım sistemi hastalıklarından, 483'ü iyi ve kötü huylu tümörlerden, 956'sı solunum sistemi hastalıklarından, 85'i sinir sistemi ve duyu organı hastalıklarından, 104'ü iç salgı bezi beslenme ve metobolizmayla ilgili hastalıklardan, 159'u dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmelerden, 2'si COVİD'den, 489'u diğer hastalıklardan, 289'u bilinmeyen nedenlerden olduğu bildirildi.