Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Dinçer Solmaz, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Hitit Üniversitesi'ndeki sorunlara dikkat çekti. Solmaz'a basın açıklamasında Merkez İlçe Başkanı Utku Taşar ile parti yöneticileri eşlik etti.

Geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki kız çocuğunun vefatıyla ilgili başsağlığı dileyen Solmaz, çocuğun hastanedeki tedavisinde tomografi cihazının bozuk olmasından dolayı gecikmeler yaşandığını iddia ederek şunları söyledi: “14 yaşındaki kardeşimiz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılmış; burada ilk müdahalesi ve operasyonu değerli hekimlerimizce yapılmıştır. Ancak acil servisteki tomografi cihazının bozuk olması ve teknik yetersizlikler nedeniyle vakit kaybedilerek Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Acil servisteki Tomografi cihazının çalışmaması, buna rağmen çözüm üretilmemesi ve bu elzem olaydan sonraki gün tamir edilerek çalışır hale getirilmesi kabul edilemez.”

“BİRÇOK BRANŞTA UZMAN YOK”

Hastaneye aylardır başhekim atanamadığını hatırlatan Solmaz, “Bu teknik aksaklık, halen hastaneye başhekim atanamamasının da etkisiyle kronik bir sağlık yönetimi sorununun göstergesidir. Hastanede birçok poliklinikte yığılma oluyor. Onkoloji, Çocuk Nefroloji gibi birçok branşta uzman bulunmuyor? Başta MR, Tomografi ve Ultrason olmak üzere randevu sorunu neden çözülemiyor? Hastalar hala Ultrason için neden aylarca bekliyor? Hastanenin otopark sorunu için neden çözüm aranmıyor? Beyin Cerrahi, Plastik Cerrahi, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi Hastanede birçok önemli branşta nitelikli profesör ve doçent kadroları neden hala yetersiz? Neden Çorum tercih görmüyor? Gelen profesör ve doçentler neden hemen ayrılıyor?” diye sordu.

“TEHDİTLERİNİZ Mİ HOCALARI KAÇIRIYOR?”

Açıklamasında Çorum’a gelen akademik kadroların özellikle Tıp Fakültesinin başta fiziki yetersizlikleri, daha sonra akademik araştırmalar için gerekli olan laboratuvarların yapılmaması ve araştırma bütçelerindeki desteklerin eksikliği olabilir mi? diye soran Solmaz şöyle devam etti: “Rektörlükçe Tıp Fakültesi ve Hastanemiz ihmal edilip, yeterli hale getirilmediği için Hocalarımız buraya geldikten sonra herhangi bir gelişim göremedikleri için burada durdukları zamanı vakit kaybı olarak görüp hemen ayrılıyor mu? Araştırma Görevlileri asıl işleri olan akademik uğraş yerine sürekli olarak anket vb. ayak işleri için kullanıldığı için buradan mobbing yoluyla kaçırılıyor mu? Sürekli olarak Akademisyenlere haksız sebeplerle açılan soruşturmalar nedeniyle mi Hocalar ayrılıyor? Yeni yayınladığınız akademik kadro yükseltme kriterlerinin objektif değil tamamen yönetime yakın kişilerin taltifi yoluna gidilmesinden dolayı mı kaçıyor? 1 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe koyduğunuz yeni yükseltme kriterleri (Yani N bendi) sebebiyle mi kadroların atanması keyfiyete dönüştü? Bu madde yüzünden doçent ve profesör kadrolarındaki keyfi uygulamanız yüzünden birçok Hocamız çareyi başka İllere gitmekte mi buldu? Yanı başımızdaki bizle birlikte kurulan Bozok, Amasya, Ahi Evran gibi Üniversitelere göre doçent ve profesör yükseltmelerini hem zorlaştırmanız hem de kadro ilanlarını azaltarak hocalara kadro vermemekle tehdit etmeniz mi hocaları kaçırtıyor? Bunu yaparak öğrenci başına düşen akademisyen sayısının azalmasına neden sebep oluyorsunuz? Yoksa Hitit Üniversitesinin ve Tıp Fakültesinin gelişimini istemiyor musunuz?”

“BAZI ÖĞRENCİLER PLASTİK SANDALYELERLE EĞİTİM GÖRMEKTEDİR”

Hitit Üniversiteyle ilgili de istatistikleri paylaşan Solmaz, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nın 2023’te ihale edileceği söylenmesine rağmen 2019’dan bu yana tek bir çivi dahi çakılmadığını dile getirdi. 2006 yılında Hitit Üniversitesi ile aynı tarihte kurulan Amasya, Bozok ve Ahi Evran Üniversitelerinin Tıp Fakülteleri Morfoloji binalarını tamamlandığını, Ordu Üniversitesi’ne 2. Morfoloji Binası yapıldığının altını çizen Solmaz, 2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesinde Morfoloji binasını tamamlamak üzere olduğunu belirterek, “Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesine gelince ise söylenilen “bütçe yoktur” ifadesi gerçekle bağdaşmamaktadır. Bunu vicdanınıza bırakıyorum. Morfoloji Binasının şu anki durumu ortadadır: 200 kişilik derslerde tam katılım sağlandığında bazı öğrenciler plastik sandalyelerle eğitim görmektedir. Türkiye'de 2006 sonrası kurulan Bozok ve Ahi Evran gibi birçok Tıp Fakültesi akredite olurken, Hitit Üniversitesi bu sürece henüz yeni uyanmıştır. İyi Hekim yetiştirme süreci riske girmiştir. Bu sebeple şunu soruyorum: Ulusal standardizasyon neden hala sağlanamamıştır? Bunun sorumlusu kimdir? Rektör, hastaneden en yüksek döner sermayeyi alırken, akreditasyon için zorunlu olan öğrenci işleri yazılımı, akreditasyonun temel şartlarından olan simülasyon merkezi neden hala yapılamamıştır? Bu kabul edilemez.”

İstatistiklere göre Hitit Üniversitesinin 6 yılda geriye gittiğini savunan Solmaz, URAP verilerine göre Hitit Üniversitesinin 2021-2022 sıralamasında Dünyada 2199’uncu sırada yer alırken, yeni açıklanan 2024-2025 listesinde 2498’inci sıraya gerilediğini ifade etti. Üniversitenin son beş yılda toplamda 300 basamak düşüş yaşamış ve 2019 yılındaki seviyelere geri dönüldüğünü kaydetti.

Solmaz, üniversite ve hastanenin bireylerin değil, halkın olduğunu belirterek, “Artık Çorum’da liyakat istiyoruz. Eğitimde, sağlıkta, bilimde insan hayatına değer veren, liyakate dayalı yöneticiler görmek istiyoruz. Sayın Rektör, 6 yılda Hitit Üniversitesi’ni bilimden ve toplumsal katkıdan uzaklaştırmıştır. Çorum’un gözbebeği olan bu kurumun, korku değil özgürlükle, baskı değil bilimle yönetilmesi gerekmektedir. Bu çöküş sessiz kalınacak bir konu değildir.” diye konuştu.