Mehmet Tahtasız, Çorum’da art arda yaşanan inşaatla ilgili skandallara dikkat çekerek, bu konuda TBMM’de verdiği soru önergelerinin kamuoyunun takdirine açık olduğunu belirtti.

“İnşaat ruhsatlarını kim veriyor?” diye soran Tahtasız, “Çorum Belediyesi veriyor! Ancak bir inşaat mühendisinin, inşaat programı üzerinde oynama yaparak yüzlerce binayı eksik demir ve betonla projelendirdiği ortaya çıktı. Kamuoyu baskısı oluşunca mühendis tutuklandı, fakat kısa sürede serbest bırakıldı. Bu durumda soruyoruz; suçsuzsa neden tutuklandı, suçluysa neden serbest bırakıldı?” dedi.

“176 PERFORMANS ANALİZİ İÇİN 4,4 MİLYON LİRA ÖDENMEDİĞİ İDDİA EDİLİYOR”

Tahtasız, performans analizleriyle ilgili de çarpıcı iddialarda bulundu. Çorum Belediyesi tarafından bazı inşaat projelerinde performans analizi istenildiğini ifade eden Tahtasız, bu analizlerin Hitit Üniversitesi tarafından yapıldığını, her bir analiz için 25 bin TL ödenmesi gerekirken, sadece sembolik ödemeler yapıldığını, 176 analiz içinse ödeme yapılmadığını ileri sürdü. Tahtasız, bu yolla yaklaşık 4 milyon 400 bin TL’lik bir yolsuzluk yapıldığı iddialarını kamuoyuyla paylaştı.

Editör: NURDAN AKBAŞ

“YOLSUZLUK YAPILIYORSA ÜZERİNE GİDİLMELİ”Yapı denetim firmalarının ödeme yaptığı yönündeki açıklamalara da değinen Tahtasız, “Parayı müteahhitlerin ödediğini biliyoruz. Belediyenin ödemesi gereken bu bedelleri hangi müteahhitler neyin karşılığında ödedi?” sorusunu yöneltti. Hangi müteahhitlerin hangi kurumlara, kimlere ödeme yaptığı konusunda şeffaflık çağrısında bulunan Tahtasız, Hitit Üniversitesi’ne de çağrı yaparak, “Kaç adet performans analizi yapıldı? Kaçının ücreti üniversitenin hesabına yatırıldı? Ne kadarı doğrudan bir memurun hesabına aktarıldı?” dedi.“AMACIMIZ ÇORUM HALKININ CANINI KORUMAK”Tahtasız açıklamasında, “Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Çamur atmak değil, halkımızın canını ve malını korumaktır. Deprem riski taşıyan bir bölgede yaşıyoruz. Yolsuzluk yapılıyorsa susamayız. Ekşi yemeyenin karnı ağrımaz!” ifadelerini kullandı.